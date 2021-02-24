The Economist dergisinden Biden'a Erdoğan ve Putin tavsiyesi

Londra merkezli dergi, Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğu mercek altına aldı. Bölgesel ve küresel konularda iki ülkenin tutumuna dikkat çekildi.

Son dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gittikçe derinleşmesi İngiliz basınının dikkatini çekti.

Londra merkezli The Economist, Ankara-Moskova hattında yaşanan gelişmeleri paylaştığı yazısında, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan sert güçlerin kardeşliğini kurdu." dedi.

'SERT GÜÇTE ORTAK BAĞ OLUŞTURDULAR' YORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, bölgesel siyaseti yeniden şekillendiren "sert güçte ortak bağa sahip olduğu" ifade edildi.

İki ülkenin Libya ve Suriye iç savaşı üzerinde bazı noktalarda ayrışmalar yaşadığı, Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'ı; Rusya'nın Ermenistan'ı desteklediği belirtildi.

"SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK JEOPOLİTİK SARSINTILARDAN BİRİ"

Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) Ermenistan'a ait Rus tanklarını vurduğu, bu gelişmeler karşısında Dağlık Karabağ'daki çatışmanın büyüyeceğine ilişkin endişelerin arttığına dikkat çekildi.

Ancak Putin'in Erdoğan'ı birlikte iş yapabileceği biri olarak övdüğü, "Böyle bir ortakla çalışmak sadece keyifli değil, aynı zamanda güvenli." dediği anımsatıldı.

Yazıda, "Bu tavır, Rusya ve Türkiye'nin karşı taraflarda olduğu Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük jeopolitik sarsıntılardan birini temsil ediyor." denildi.

PUTİN'E GÖRE ÇOK KUTUPLU DÜZENİN GÖSTERGESİ"

Çok kutuplu dünya düzeni ile ilgili analiz yapan Londra merkezli dergi, söz konusu gelişmeler ışığında, "Aynı zamanda sert gücün kullanımı ve çok kutuplu bir dünyanın gerçekliği hakkında bir mesaj taşıyor. Putin'e göre bu, yeni çok kutuplu düzenin göstergesiydi. Rusya’nın misyonu Amerika’nın yeni hegemonyasını sınırlamaktı." ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK ÖRNEĞİ

Tarihten örnek verilerek, "Dağlık Karabağ, Rusya'nın Batılı güçlerin etkisini en aza indirmek için Türkiye ile ilk iş birliği yaptığı yer değil. Bolşevik devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Mustafa Kemal Atatürk, Lenin'i emperyal Batı'ya karşı bir müttefik olarak gördü." görüşü paylaşıldı.

"PEK ÇOK BATILI LİDERLE OLMAYAN DİYALOĞA SAHİPLER"

Economist'in analizinde konuyla ilgili şunlar aktarıldı:

"Erdoğan'ın, Putin'le pek çok Batılı liderle olmayan kişisel ilişkisi var. Her biri, alınan kararlarla ilgili diğerinin uygulama gücüne sahip olduğunu biliyor. Erdoğan, Amerika ile yaptığı anlaşmaların bürokrasi, kamuoyu baskısı ve Kongre tarafından raydan çıkarılma riskinin farkında. Putin ile bunların hiçbiri için endişe duymuyor."