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TFF'den sürpriz karar! Tüm maçlar aynı anda başlayacak

TFF, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçların, aynı gün ve aynı saatte başlayacağını açıkladı.

Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine 4 hafta kaldı.

Sezon sonuna yavaş yavaş gelinirken, Türkiye Futbol Federasyonu 36. hafta maçlarının programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; kalan haftalardaki tüm maçlar, aynı anda ve aynı saatte oynanacak.

İlk belirlenen haftada oynanacak mücadeleler, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İşte o program:

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