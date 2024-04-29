TFF'den sürpriz karar! Tüm maçlar aynı anda başlayacak

Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine 4 hafta kaldı.

Sezon sonuna yavaş yavaş gelinirken, Türkiye Futbol Federasyonu 36. hafta maçlarının programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; kalan haftalardaki tüm maçlar, aynı anda ve aynı saatte oynanacak.

İlk belirlenen haftada oynanacak mücadeleler, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İşte o program: