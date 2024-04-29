TFF'den sürpriz karar! Tüm maçlar aynı anda başlayacak
TFF, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçların, aynı gün ve aynı saatte başlayacağını açıkladı.
Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine 4 hafta kaldı.
Sezon sonuna yavaş yavaş gelinirken, Türkiye Futbol Federasyonu 36. hafta maçlarının programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; kalan haftalardaki tüm maçlar, aynı anda ve aynı saatte oynanacak.
İlk belirlenen haftada oynanacak mücadeleler, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
İşte o program:
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