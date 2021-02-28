TFF'den Kazım Kazım'a destek mesajı

Milli Takımlar hesabından yapılan açıklamada, "Toplamda 43 defa milli formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız Kazım Kazım." denildi.

Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız @ColinKazim #NoToRacism pic.twitter.com/9Ysp2lcmOK — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) February 28, 2021

Verdikleri destek dolayısıyla TFF'ye teşekkür eden Kazım Kazım ise sosyal medya hesaplarından ay-yıldızlı formayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Türk olmaktan ve ay-yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.