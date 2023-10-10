TFF'den EURO 2032 ev sahipliği için UEFA'ya teşekkür

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu, yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, 'Play as One' mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır."