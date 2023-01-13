TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ve İrfan Can Kahveci için yapılan itirazları inceledi. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası onanırken, sarı-lacivertli kulübe verilen 112 bin TL'lik para cezasının itirazı da oybirliğiyle reddedildi.

Kurul tarafında Galatasaray'a Sivasspor deplasmanında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 56 bin liralık para cezası da onandı.