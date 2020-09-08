AjansHaber.com.tr Spor TFF'ye yeni sponsor

TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla gerçekleşecek imza töreni, 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeni aslan Etebo
Türkiye'ye geri dönüyor
GS'de lisanslar tamam
FB'de Emre belirsizliği
Sörloth tepki gösterdi
Süper Lig'in 'farklı' skorları
Muriç değerini 40'a katladı