TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı

Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ayrıca MHK'nin yeni başkan ve üyelerinin belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.