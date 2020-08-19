AjansHaber.com.tr Spor TFF'den test açıklaması

TFF 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün güncelleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Federasyonun sitesinde yer alan açıklamada takımların 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına başladığı hatırlatılarak, "Bu çerçevede yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları çeşitli basın organlarına yansımaktadır. Sağlık kurulumuz, 2019-2020 sezonunun tamamlanması çerçevesinde hazırlamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Kulüplerin kurallara uymaya devam etmesi gerektiği de vurgulanarak, "2020-2021 sezonu için hazırlanan protokol yayınlanana kadar takımlarımızın çalışmalarını mevcut protokole uygun biçimde yürütmeleri, maske, mesafe, kişisel hijyen kurallarına, tesis yönetimi önerilerine ve pozitif vakaların sahaya dönüş için en az 14 gün süre ile bekletilmesi kurallarına azami riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Çok Okunan Haberler
Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i kabul etti
Fenerbahçe'de Emre krizi
Galatasaray'a yeni sponsor
Altay Quaresma'yı transfer etti
Feghouli Kadıköy yolcusu
"FB daha çok para verdi"
Mensah'a teklif vermedik