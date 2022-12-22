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TFF Başkanı Büyükekşi'den açıklama!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.

Hakem atamalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Daha önce söylediğimiz gibi kulüp başkanlarıyla birlikte hakem atamasını yaptık. Hangi hakemin neden atandığını, diğerinin neden atanamadığını gösterdik. Herkes de bundan memnun kaldı." açıklamasını yaptı.

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