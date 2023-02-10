TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: "Yeni Malatyaspor ligden resmen çekildi"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi futbol dünyasını da yakından etkilemişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden resmen çekildiğini açıkladı.

Kulüp başkanı duyurmuştu

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, ligden çekilme kararı aldıklarını ve bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiklerini şu sözlerle açıklamıştı: "5 gündür kulübe gitmemiştim, şimdi kulüpten dönüyorum. Kulüpteki yetkili arkadaşları topladım, kulübümüzün durumu içler acısı. Altyapı ve üstyapı darmadağın. Orada ne konaklayabiliriz ne de kalabiliriz. Kararımız, ligden çekilmek oldu. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz." dedi.

Yeni Malatyaspor ligden çekildi

Yayıncı kuruluş BeIN Sports'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

1. Lig maçları 3-4 Mart'ta devam edecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ayrıca, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını duyurdu.