TFF, 4 karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarından etkilenen bazı illerde oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Buna göre, bu hafta oynanacak TFF 2. Lig'de 1 ve TFF 3. Lig'de de 3 maçın elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında oynanacak olan Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor müsabakası elverişsiz saha koşulları nedeniyle, TFF 3. Lig 1. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Edirnespor - Karbel Karaköprü Belediyespor müsabakası elverişsiz hava koşulları nedeniyle, TFF 3. Lig 3. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Muş 1984 Muşspor - Bursa Yıldırım Spor ve Niğde Anadolu FK - Güneş Holding Çankaya FK müsabakaları elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişlerdir."