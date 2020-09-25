TFF 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 25, 2020
TFF, 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. pic.twitter.com/XIPZy5b5Fs
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