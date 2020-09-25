TFF 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

#SONDAKİKA

TFF, 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. pic.twitter.com/XIPZy5b5Fs — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 25, 2020