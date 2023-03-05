TFF 2. Lig'de inanılmaz skor! Maç 11-0 sona erdi
TFF 2. Lig'in 25. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Adeta gol olup yağan Şanlıurfaspor karşılaşmayı 11-0 kazandı.
TFF 2. Lig'in 25. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 11-0 mağlup etti.
Şanlıurfa'ya galibiyeti getiren golleri, Mert Çapar (2), Kemal Rüzgar (2), Adem Eren Kabak (2), Behlül Aydın, Bünyamin Balat (3) ve Yakup Alkan kaydetti.
Şanlıurfa bu sonuçla puanını 41'e çıkardı. Tarsus İdman Yurdu ise 20 puanda kaldı.
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