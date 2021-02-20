Texas felaketi yaşıyor… Marketler boşaldı, halk temiz su bulamıyor

Corona virüsü salgınının yanı sıra son yılların en soğuk günlerini yaşayan ABD’nin Texas eyaletindeki milyonlarca insan kar fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele veriyor.

Washington Post’un haberine göre en az 47 kişinin hayatını kaybettiği Texas’ta, yetkililer nüfusun neredeyse yarısını oluşturan 14.9 milyon kişinin temiz suya erişiminde sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı. Yerel yardım kuruluşları halka gıda yardımları dağıtmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla evlerine su taşımaya çalışırken, marketlerde de rafların neredeyse tamamının boş kaldığı dikkat çekti.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi’nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminden kaynaklanıyor. Olağan dışı hava koşulları, ABD’nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.