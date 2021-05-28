Tevfik Göksu söz aldı, elektrikler kesildi!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Göksu, “Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez.” ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda söz alan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB yönetimini eleştirdi. Söz konusu açıklamalar sırasında salonda elektrikler kesildi ve Göksu’nun konuşması yarıda kaldı.

“ELEKTRİKLERİ KESMEKLE BİZİM SESİMİZ KESİLMEZ”

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, “Hakikatleri duymaya CHP alışamadı. Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz.” dedi.

Önce yayın sonra elektrikler kesildi.

Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez.



Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz. pic.twitter.com/WSuSmgCC9u — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 27, 2021

“İSTANBUL’U KARANLIĞA HAPSETMENİZE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Konuya ilişkin bir paylaşım da AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den geldi. Kabaktepe, “Grup Başkanvekilimiz Göksu’nun kürsüde iki kez konuşması kesildi. Yetmedi elektrikleri de kestiniz. Gerçeklere neden tahammül edemiyorsunuz; muhalefetinizin söz hakkını neden gasp ediyorsunuz? İstanbul’u da İBB Meclisi’ni de karanlığa hapsetmenize FIRSAT VERMEYECEĞİZ!” ifadelerini kullandı.