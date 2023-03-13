Tevfik Göksu deprem günü yaşananları anlattı!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, deprem günü hemen bölgeye gittiklerini ve arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Göksu'nun açıklamalarından satır başları:

Depremde saat 04:19'da arkadaşlarım beni uyandırdılar, bölgeyi aradığımda ailem bana şehir bitti dediler. Benim doğduğum şehirde birinci derece yakınlar yok fakat eş dost tanıdıklar hayatını kaybetti. Ben saat 04:30'da dedim ki bölgeye gidiyoruz, AFAD'ın uçağıyla biz sabah bölgeye intikal ettik. Saat 05:00'te AFAD bizi aradı ve görev yerimizin Hatay olduğunu söyledi. Böyle durumlar için alarma geçecek ekiplerimiz belli. Adıyaman Gölbaşı'nda 4 gün boyunca tüm enkazlarda arama kurtarma çalışmasına girdik. Mutfak araçlarımızla birlikte birinci gün herkese yemek vermeye başladık. Seyyar tuvaletler, seyyar banyolara yoğunlaştık.

Koordinasyon sorunu yok, sadece algı sorunu var. Tokat Valisi, kaymakamlar biz gittiğimizde bölgedeydi, bakanlar herkesten önce bölgeye vardı.

İstanbul'daki AK Parti belediyelerin bölgede kurduğu konteyner sayısı 10 bin fakat İBB'nin kurduğu bir konteyner kenti yok.

"Devlet nerede" diye bağırmaya başlayanlar klavye delikanlıları dışında herkes bölgedeydi.