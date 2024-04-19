Tesla Model Y Türkiye’ye özel indirimle satışa çıktı!
Donanım seviyesi düşürülen ve bu sayede %10'luk ÖTV dilimine giren Model Y, arkadan itişli versiyonla bugünden (19 Nisan 2014) itibaren 1.791.451 TL başlangıç etiketiyle ön siparişe sunuldu. Peki, Tesla Model Y’nin fiyatları nedir? Tesla Model Y’nin özellikleri neler?
Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu en uygun fiyatlı ve tek otomobil modeli olan tek motorlu Model Y SR RWD için ön satışlar başladı. Peki, Tesla Model Y’nin fiyatları nedir? Tesla Model Y’nin özellikleri neler?
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Başlangıç fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL olarak belirlenen araç, %10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) diliminde yer alıyor.
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Haziran ayında başlaması planlanan teslimatlar, otomobil tutkunlarının heyecanını artırıyor.
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Tesla Model Y’nin özellikleri neler?
Arkadan çekişli versiyonu satışa sunulan Model Y'nin 455 kilometre menzili, 0-100 km hızlanması 7.5 saniye olarak açıklanmıştı.
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