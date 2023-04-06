Tesla fiyat listesi belli oldu! İşte Tesla Türkiye satış fiyatı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 4 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'de resmi olarak faaliyetlerine başladığını belirtti. Türkiye fiyatları belli oldu.
Tesla, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından '4/4 Türkiye' paylaşımı yaparak merak uyandırmıştı. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla 4 Nisan'dan itibaren Türkiye'deki satışına başladı. Tesla, ilk satış noktasını İstanbul Kanyon AVM'de açtı. Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatlar Mayıs ayında başlayacak.
TESLA SATIŞ FİYAT LİSTESİ
Model Y 3 farklı güç seçeneği ile satışa sunulacak.
Model Y giriş versiyonu, arkadan itişe sahip, 455 km menzil sunuyor ve 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunuluyor.
Model Y'nin Long Range versiyonu, çift motorlu dört çekişe sahip, 533 kilometre menzile sahip ve 1 milyon 619 bin 532 TL'den satın alınabilecek.
Model Y'nin Performance versiyonu, çift motorlu dört çekişe sahip, 514 km menzile sahip ve fiyatı 1 milyon 778 bin 832 TL olarak açıklandı.
5 FARKLI RENK SEÇENEĞİ
Model Y 5 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.
Tesla sürücülerine "Pearl White Multi-Coat"u standart renk olarak sunuyor.
Diğer renkleri tercih edecek olanlar ekstra ücret ödemek zorunda kalacak
Solid Black - 18.720 TL
Deep Blue Metallic - 27.300 TL
Quicksilver - 51.720 TL
Midnight Cherry Red - 55.490 TL
SERVİS HİZMETİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPACAK
Tesla, satış hizmetleri ile birlikte servis ve şarj hizmetlerini de kullanıcılara sunacağını açıkladı.
Bu kapsamda ilk servis noktasını yine Mayıs ayında İstanbul'da hizmete sunacak şirket, edindiğimiz bilgiye göre önümüzdeki günlerde servis hizmetleri konusunda bir işbirliği duyuracak.