Tesla fiyat listesi belli oldu! İşte Tesla Türkiye satış fiyatı

TESLA SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Model Y 3 farklı güç seçeneği ile satışa sunulacak.

Model Y giriş versiyonu, arkadan itişe sahip, 455 km menzil sunuyor ve 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunuluyor.

Model Y'nin Long Range versiyonu, çift motorlu dört çekişe sahip, 533 kilometre menzile sahip ve 1 milyon 619 bin 532 TL'den satın alınabilecek.

Model Y'nin Performance versiyonu, çift motorlu dört çekişe sahip, 514 km menzile sahip ve fiyatı 1 milyon 778 bin 832 TL olarak açıklandı.