Tesla, çocuklar için geliştirdiği aracı satışa sunuyor

"Çocuklar için tamamen elektrikli Cyberquad ile her maceraya hazır olun. İkonik Cybertruck tasarımımızdan ilham alan dört tekerlekli ATV, tamamen çelik bir çerçeveye, yastıklı koltuğa ve arka disk frenli ve LED ışık çubuklarına sahip ayarlanabilir süspansiyona sahip.