Tesla, çocuklar için geliştirdiği aracı satışa sunuyor
Tesla, çocuklar için geliştirdiği 'Çocuklar için Cyberquad' isimli dört tekerlekli ATV’yi satışa sunuyor. Şirket, ATV’nin sekiz yaş ve üstü çocuklar için uygun olduğunu belirtti.
Tesla'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
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"Çocuklar için tamamen elektrikli Cyberquad ile her maceraya hazır olun. İkonik Cybertruck tasarımımızdan ilham alan dört tekerlekli ATV, tamamen çelik bir çerçeveye, yastıklı koltuğa ve arka disk frenli ve LED ışık çubuklarına sahip ayarlanabilir süspansiyona sahip.
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24 kilometreye kadar menzile sahip bir lityum iyon pille ve saatte 16 kilometrelik yapılandırılabilir maksimum hızla çalışan 'Çocuklar için Cyberquad', 8 yaş ve üstü herkes için uygun."
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'Çocuklar için Cyberquad', daha önce duyurulan elektrikli kamyoneti Cybertruck’a benziyor.
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