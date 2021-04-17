Tesla, Bitcoin yatırımı sayesinde yalnızca 10 haftada bir milyar dolar kazandı

Tesla, kripto para biriminin fiyatının son 10 haftada neredeyse ikiye katlanması sayesinde ocakta yaptığı Bitcoin yatırımından halihazırda bir milyar dolardan (yaklaşık 8 milyar TL) fazla para kazandı.

Elektrikli otomobil üreticisi, bu senenin başında kripto para biriminin 30 bin ila 40 bin dolar (yaklaşık 242 ile 323 bin TL) arasında işlem gördüğü dönemde nakit rezervinden 1,5 milyar dolar (yaklaşık 12 milyar TL) harcayarak yaklaşık 48 bin Bitcoin satın aldı.

Bitcoin bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 863 dolara (yaklaşık 523 bin TL) ulaştığında Tesla'nın Bitcoin varlıkları kısa bir süre için 3 milyar doların (yaklaşık 24 milyar TL) üzerinde bir değere sahipti fakat o zamandan beri varlığın fiyatı biraz düştüğü için bu rakam da geriledi. Bu yazı kaleme alınırken, Bitcoin 61 bin 700 dolar (yaklaşık 498 bin TL) civarında işlem görüyordu.

Tesla 8 Şubat'ta yatırımı ilk defa duyurduğunda Bitcoin fiyatı sadece birkaç dakika içinde yüzde 14 artmıştı.

O günden beri elde edilen kazançlar, şu anda Tesla'nın 2020'nin tamamında otomobil satarak elde ettiği 721 milyon dolarlık (yaklaşık 5,8 milyar TL) kârdan daha fazla.

Tesla'nın ilk Bitcoin varlıkları, şirketin CEO'su Elon Musk'ın kripto para birimiyle ödeme kabul etme ve bu varlıkları dönüştürmek yerine saklama kararıyla da desteklendi.

Musk, martta paylaştığı tweet'te "Tesla'ya ödenen Bitcoin'ler Bitcoin olarak tutulacak, yasal paraya çevrilmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.





Dünyanın en büyük şirketlerinden birinin bu yaklaşımı nihayetinde arz ve talep yasası aracılığıyla Bitcoin'in yükselen fiyatına katkıda bulunabilir.

Bitcoin 12 yıl önce oluşturulduğunda, temel teknolojisi var olabilecek Bitcoin sayısını sadece 21 milyonla sınırlamıştı.

Çevrimiçi işlem platformu eToro'da çalışan piyasa analisti Simon Peters, "Piyasa dinamikleri açısından daha fazla şirket bilançolarında Bitcoin tuttukça sınırlı arz daha da azalacak ve bu muhtemelen arz tarafında bir sıkışmaya neden olup uzun vadede fiyatları artıracak" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Tesla ve diğer şirketler kriptonun varlığını sürdüreceğini ve ana akımda yalnızca daha fazla benimseneceğini gösteriyor."

Bitcoin'e halihazırda önemli oranda yatırım yapmış diğer şirketler arasında ödeme platformu Square ve yazılım firması Microstrategy de bulunuyor. Her ikisi de son aylarda, kısmen geçen yılki ekonomik çalkantı ve Bitcoin'in güvenli liman varlığı olarak artan itibarı nedeniyle, Bitcoin varlıklarını artırdı.

Microstrategy CEO'su Michael Saylor, şubatta 1 milyar dolarlık (yaklaşık 8 milyar TL) en son satın alımı duyurduktan sonra "Şirket şu anda 90 binden fazla Bitcoin tutuyor ve dünyanın en yaygın kullanılan kripto para birimi olan Bitcoin'in güvenilir bir tasarruf aracı olarak hizmet edebileceğine olan inancımızı yeniden teyit ediyor" demişti: