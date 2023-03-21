TESK ramazan paketlerine karşı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ramazan öncesi gıda fiyatlarındaki artışın normal olmadığını, bunun ramazan paketlerine de yansıdığını söyledi. Palandöken "50 yılı aşkın perakende sektörünün içinde bulunan biri olarak şu anda Ramazan paketi fiyatlarında yüzde 100 artışı gerektirecek bir ortam yok. Ramazan paketleri artık yardımlaşma amacından çıkıp satış tekniği haline geldi. Yardımseverler bu dönemde ihtiyaç sahiplerine nakit yardımda bulunursa insanlar en azından evinin ihtiyacını karşılar, faturasını öder” dedi.

Bu dönemde piyasadaki fiyat anarşisinin kimseye hayır getirmediğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özel günlerde, Ramazan’da ve dini bayramlarda artan talebe bağlı olarak gıda fiyatlarında ufak tefek yükselmeler olur ama sonradan normale dönerdi. Ancak şu anda herkes bu artışların normal olmadığını çok iyi biliyor. Nihai tüketiciye hitap eden insanlarda bu kadar fiyat farklılığı olması mümkün değil. Hızlı tüketim ürünleri dediğimiz temel gıda ürünlerindeki yüzde 100 fiyat artışı herkesi şaşırtıyor. Oysa Ramazan ulvi bir aydır. İnsanların dayanışma içinde birbirine yardım etmesi, desteklemesi gereken bir zamandır. Böyle bir zamanda fiyatların bu kadar yükselmesi kimsenin hayrına olmaz” diye konuştu.



Vatandaşın marketleri gezerek fiyatları kontrol etmekten yorulduğunu hatırlatan Palandöken şunları söyledi:

“Hükumet fiyat artışları konusunda birtakım kontroller yapsa da her dükkana bir kolluk kuvveti koymak mümkün değil. Fiyat istikrarının sağlanması için ticari ahlak ve Ahilik kültürü lazım. İşleyişin kurallara bağlanması lazım. Vatandaş koştura koştura market market gezip fiyat istikrarı sağlamaktan yoruldu. Neticede fiyatların bu hale gelmesi kanıksanır oldu. Küçük esnafı, bakkalı, manavı, kasabı yok ederseniz başınıza bu gelir. İş bireyselden çıkıp tekellerin eline geçti. Fiyat istikrarının sağlanması için temelde insanların doğdukları şehirde yaptıkları işi cazip hale getirmek lazım. Bireysel işletmeler önem kazansa, perakende sistemi için kurallar gelse fiyatlar kontrol altına alınıp enflasyon aşağı çekilebilir”.