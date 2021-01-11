Tesisleriyle zirvede dört mevsim sporcu ağırlayan şehir: Erzurum

Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösterilen ve kış sporlarında tesisleriyle büyük beğeni toplayan Erzurum, dört mevsim spor yapılabilen merkezleriyle sporcuların ilgisini çekiyor.

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonlarının yanı sıra dünyaca ünlü Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine sahip şehir, uluslararası birçok organizasyonu başarıyla tamamlama tecrübesiyle de öne çıkıyor.

70 bin 250 lisanslı sporcusu bulunuyor

Daha önce 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası, FIS SBX Snowboard Dünya Kupası gibi organizasyonlara başarılı şekilde ev sahipliği yapan kent, lisanslı sporcu sayısıyla da adından söz ettiriyor.

Sadece devlet desteğiyle kentte 400 milyon lira bedelle hayata geçirilen tesislerle son 10 yılda başta kış sporları olmak üzere farklı branşlarda 70 bin 250 lisanslı sporcu yetişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonları iş birliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan spor yatırımları, kenti adeta spor merkezine dönüştürdü.



Olimpik yüzme havuzları, kamp merkezleriyle yaz-kış spor yapılıyor

Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'yle futbol kulüplerinin sezon öncesi güç depoladığı kent, olimpik yüzme havuzlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kış mevsiminde sıcak suyla doldurulan olimpik havuzlarda Almanya, Polonya, Slovakya, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerin milli yüzücülerini ağırlayan denizsiz kentte, genç yüzücüler de yine bu havuzlarda eğitilerek geleceğin şampiyonları yetiştiriliyor.

Uzun ve dik pistleriyle kış sezonunda yurt içi ve dışında binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi ile Türkiye'nin tek atlama kulelerinin bulunduğu kentte, yaz-kış spor yapılıyor.

Kentte, binlerce kişinin seyirci kapasiteli buz hokeyi, buz pateni, curling ve short track salonlarının yanı sıra kayaklı koşu, biatlon tesisleri ile karate, judo, tekvando, boks ve farklı branşlardan da sporcuların yetiştiği salonlar da bulunuyor.

"Spora 400 milyon lira yatırım yapıldı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AA muhabirine, sporcu ve spor tesisleri anlamında çok iyi noktada olduklarını söyledi.

Yapılan yatırımların öneminden bahseden Taşkesenligil, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye'nin birçok noktasında kar yokken burada kayak yarışları yapılıyor olması, yatırımların ne kadar doğru şekilde gerçekleştirildiğini gösteriyor. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile kış sporları serüvenine başladık. Bugün buralara yapılan yatırımların ortalama miktarı 400 milyon lira civarında. Bu denli büyük yatırımlar yapıldığında, neticesini görmek hepimizin hakkı. Bütün branşlarda pandemi öncesi salonlara gittiğimizde tıklım tıklımdı. Biz Türkiye'de kış sporları anlamında en başarılı iliz ve olmak zorundayız."

Taşkesenligil, kış sporu branşlarında milli takım düzeyindeki sporcuların yüzde 80'inin Erzurum'da yetiştiğini belirterek, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesislerin Erzurum'da bulunduğuna işaret etti.

Kentteki curling salonunun Avrupa'nın en iyi salonlarından bir tanesi olduğunu anlatan Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Yine atlama kuleleri Avrupa'nın en iyi kulelerinden bir tanesi. Bunu iddia ediyoruz ve buradaki faaliyetler had safhada. Ara vermeksizin dünyanın ve Avrupa'nın birçok ülkesinden kayak, kayakla atlama, curling, buz pateni gibi sporlar için kampa gelen sporcular var. Biz bunlarla ortaklaşa antrenman yapıp sporcularımızın gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu açından baktığımızda kış sporlarını yapan milli sporcularımız bu devasa tesislerde yetişiyor."

"Erzurum yüzmenin de kampüsü olmaya başladı"

Erzurum'un kış sporlar başta olmak üzere diğer branşlarda da kendini ispat etmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Taşkesenligil, "Yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu sadece burada var. Almanya, Polonya, Ukrayna, Fransa gibi ülkelerin milli takımları, bizi takip edip burada kamp yapıyor. Erzurum bu manada yüzmenin de kampüsü olmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinin ve müdürlüğümüzün yüksek irtifalı kamp sahalarında 16 tam standartlı çim sahalarımız mevcut ve yaz aylarında Süper Lig, 1, 2 ve 3. Lig takımlarına kamp imkanı sunuyor. Erzurum hem yaz hem de kış turizminde yaşanır bir il olma niteliği taşıyor." diye konuştu.

Fuat Taşkesenligil, kentte her branşta başarılı sporcuların bulunduğunu ifade ederek, "Boks, karate ve judoda da söz sahibiyiz. 20 yıl öncesine baktığımızda sporun yeni yeni yerleştiği ilimiz nüfus yoğunluğu bakımından ilk 5 il arasında. Lisanslı sporcu sayımız şu anda 70 bin 250 yani 760 bin nüfuslu bir il için 70 bin lisans. Bu da ilin yüzde 10 insanının spor yaptığını gösteriyor. Bu da Türkiye ortalamasının çok üstünde." değerlendirmesinde bulundu.