Ters laleyi koparmanın cezası ne kadar?

Muş Merkeze Bağlı Karaağaç Beldesi'nde, bin 800 rakımlı Çizmeburun Dağı'nda açan ve nadir görülen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından titizlikle korunuyor. Jandarma birimleri, terörle mücadele kapsamında temizledikleri dağlarda, yalnızca yılda bir kez açan ve kısa ömürlü olan bu ender çiçekleri özenle gözetiyor.