Ters laleyi koparmanın cezası ne kadar?
Terörden temizlenen dağlarda jandarma, yılda sadece bir kez açan ve endemik bir bitki türü olan ters lale için nöbet tutuyor. Peki, ters laleyi koparmanın cezası ne kadar? Sizler için araştırdık...
Muş Merkeze Bağlı Karaağaç Beldesi'nde, bin 800 rakımlı Çizmeburun Dağı'nda açan ve nadir görülen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından titizlikle korunuyor. Jandarma birimleri, terörle mücadele kapsamında temizledikleri dağlarda, yalnızca yılda bir kez açan ve kısa ömürlü olan bu ender çiçekleri özenle gözetiyor.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından korunuyor
Sarp dağlarda açan, nesli koruma altında olan ve ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından korunuyor.
Nesli koruma altında bulunan ters lalelerin soğanlarına zarar verilmemesi için jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor.
Ters laleyi koparmanın cezası ne kadar?
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koparılan her lale için 387 bin 141 TL idari para cezası kesiyor.
Ters lale hangi mevsimde çıkıyor?
Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un meşhur Ters Lalesi ve Muş Lalesinin ilkbahar mevsimiyle birlikte ilin birçok noktasında görülebildiğini belirtti.