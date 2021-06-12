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Teröristler üs bölgesine saldırdı, 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üs bölgesine terör örgütlerince düzenlenen füze saldırısında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı diledi.

Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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