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Teröristler tarafından kullanılan 6 sığınak imha edildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen Eren Kış-3 ve Eren Kış-6 operasyonlarında teröristler tarafından kullanılan 6 sığınak imha edildi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-3" ve "Eren Kış-6" operasyonları kapsamında 18 noktada arazi araması yaptı.

Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 6 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, havan mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat, 19 mutfak tüpü, 5 piknik tüpü, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar, mühimmat ve diğer malzemeler ekipler tarafından imha edildi.

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