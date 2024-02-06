Teröristin izi yine CHP’den çıktı!

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne saldırı gerçekleştiren iki teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından geçmişi sorgulandı.

Terör örgütü DHKP-C bağlantılı olduğu anlaşılan Emrah Yayla’nın bir bağlantısı da CHP’den çıktı. Yayla için TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren dönemin İstanbul, şimdinin ise Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, o dönem Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ’a işkence iddialarını sormuştu.

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı üzerinden verdiği 2017 tarihli yazılı soru önergesi şöyle:

“Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bulunan mahkumların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları doğru mu?

Kırıkkale Cezaevinde mahkumlara kitap ve gazete verilmediği, 10 saat olan sohbet hakkının 6 saat ile sınırlandığı, muayene ve tedavi olanaklarının kısıtlandığı, adli mahpuslara ayda iki saat açık görüş hakkı verilirken, siyasi mahpuslara bir saat açık görüş hakkı verildiği iddiaları doğru mu?

İddialar ile ilgili olarak, inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

Adalet Bakanlığının genelge ve talimatları neden cezaevlerinde standart olarak uygulanmıyor?

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde yargıya taşınan işkence ve kötü muamele olayları nedeniyle idari soruşturma açıldı mı? Açılmışsa, akıbeti nedir?

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde toplam kaç kişi, işkence ve kötü muamele gerekçesiyle şikayette bulundu? Yapılan şikayetler, nasıl neticelendirildi?

Türkiye genelinde illere göre 2010 – 2017 yılları arasında 17 Mart tarihi itibariyle cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle toplam kaç kişi şikayette bulundu?

Yapılan şikayetler neticesinde, kaç görevli ve yönetici hakkında soruşturma ve kovuşturma izni verildi?”