Teröristin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yalnız değildim

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 49'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen 49 zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde götürüldükleri hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildi.

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Hastanelere getirilişleri sırasında bazı vatandaşların şüphelilere tepki gösterdiği görüldü.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlk ifadeleri ortaya çıktı

PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda eylemi gerçekleştirilen terörist Ahlam El Beşir ifadesinde önemli bilgiler verdi. Terörist, saldırı sırasında yalnız olmadığını, başka bir teröristin fotoğrafını çektiğini, diğer bir teröristin de kalabalığa bakıp "patlat" talimatını verdiğini anlattı.