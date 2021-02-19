PKK'lı terörist Kemal Pir yakalandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçak göçmenin yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceğini ve bu şahısların arasında önemli bir şahsın da olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların arasından ikisinin yurt dışına kaçmak için daha fazla para verdiğini tespit etti.

PARMAK İZİ ALINDI

Şahısların daha fazla para ödemesinden şüphelenen ekipler, şahısların parmak izini aldı.

PKK'NIN ÜST DÜZEY İSMİ ÇIKTI

Şahıslardan birisinin yapılan parmak izi sorgulamasında 32 yaşındaki Resulayn doğumlu K.H.R.S. isimli PKK’lı terörist olduğu belirlendi. Şahsın yapılan işlemlerinde, 2008 yılında PKK terör örgütüne katıldığı, Gara, Hakurk ve Şemdinli bölgelerinde terör örgütü adına üst düzey sorumlu olduğu, en son terör örgütünün sözde bölük komutanlığını yaptığı ve patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi.

POLİS ARACINA DÜZENLENEN SALDIRININ FAİLİ

K.H.R.S. isimli teröristin ayrıca, 2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihe askeri konvoya patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirlendi.

Birçok eylemin faili olduğu belirlenen şahsın 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şahsın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu diğer şahıs da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.