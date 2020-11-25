Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Terör örgütü PKK'yı 27 Kasım 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Fis Köyünde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la birlikte kuran ve İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Ali Haydar Kaytan'ın Kandil'e düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldüğü kesinlik kazandı. Sabah'ın haberine göre, MİT'in yerel saha istihbaratından da teyit ettiği Kaytan'ın ölümünü, son 6 ay içinde örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 8 terörist de doğruladı.