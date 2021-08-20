Terör suçlamasıyla aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke

bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

Kadırhan'ın gözaltına alındığı evde, 7 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve 1 ajanda ele geçirildi.

Arandığı süre boyunca N.K ismini kullandığı öğrenilen Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.