Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anılıyor!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürüyor.

Vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, saldırının meydana geldiği alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı caddede, hassas burunlu köpekler de zaman zaman gezdiriliyor.

Öte yandan, yerli ve yabancı turistlerin, terör saldırısının ardından Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen Türk bayraklarının önünde fotoğraf çektirdiği gözlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Meydanı'nda patlamanın yaşandığı bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve beraberindeki bir grup da olayın yaşandığı alana gelerek, platforma karanfil bıraktı.

Eşitti, konuşmasında hayatların etkilendiği ve acıların yaşandığı bu tür olaylarda devletin ve milletin yanında olduklarını dile getirdi.

Emekli polisler, terörü lanetledi

Türkiye Polis Emeklileri Derneği üyesi bir grup, Taksim Meydanı'nda bir araya geldikten sonra İstiklal Caddesi'nde patlamanın gerçekleştiği alana yürüdü.

Terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bırakan gruptakiler, platformun başında yaşamını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına konuşan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Doğan Şimşek, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain PKK terör örgütü saldırısının tüm milleti derinden üzdüğünü ifade etti.

Devlete ve millete karşı yapılan terör olaylarını kınadıklarını ve lanetlediklerini vurgulayan Şimşek, "Terör bir insanlık suçudur. Bu olayları yapanların ve iştirakçilerin en kısa zamanda cezalarının verileceğinden şüphemiz yoktur. Devletimiz her zaman güçlüdür. Bu gibi olaylara meydan vermeyecektir." dedi.

Bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini kaydeden Şimşek, her zaman devletin yanında ve emrinde olduklarını, emekliye ayrılmalarına rağmen verilecek her göreve hazır olduklarını bildirdi.

Şimşek, hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.