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Terör örgütünün Norveç yapılanması sorumlusu yakalandı!

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.

Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.

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