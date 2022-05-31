Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin, 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 37'ye yükseldi.