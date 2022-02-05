AjansHaber.com.tr Dünya Suriye'de Rudaw'ın faaliyetlerini yasakladı

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde Rudaw'ın faaliyetlerini yasakladı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini yasakladığı bildirildi.

Rudaw'da yer alan habere göre, terör örgütü YPG/PKK, yayınlarıyla "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla kanalın çalışmalarını yasakladı.

YPG/PKK, Aralık 2021'de, Rudaw kanalının Kamışlı'daki ofisini basarak 6 çalışanını ve farklı medya organlarına mensup 3 medya mensubunu daha alıkoymuştu.

Bölgedeki muhalif Kürtlerin ofislerine saldıran terör örgütü, medya kuruluşlarının ofislerine de molotofkokteyliyle saldırı düzenlemişti.

Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İmha edilen helikopterin mekanik arızası vardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tepki
ABD Başkanı Biden: DEAŞ lideri öldürüldü
4 kıdemli yardımcıdan art arda istifa
Panasonic 9 ayda net karını yüzde 50 artırdı
ABD'nin ham petrol stokları azaldı