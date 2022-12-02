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Terör örgütü şokta! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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