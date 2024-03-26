Terör örgütü sempatizanları Ülkü Ocağı'nı kundaklamaya çalıştı!
Terör örgütü PKK sempatizanları Belçika'yı birbirine kattı. Saldırganlar, Türklere ait araçlara zarar verirken Ülkü Ocaklarına ise kundaklama girişiminde bulundu.
Terör örgütü PKK sempatizanları Belçika'da da rahat durmuyor.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de nevruz kutlamalarını bahane eden örgüt sempatizanları Türklere ait dükkanlara ve araçlara zarar verdi.
İki gün önce, Türk mahallesinden PKK'yı simgeleyen paçavralarla geçit törenleri gerçekleştirmek isteyen örgüt sempatizanlarına bölgede yaşayan Türkler müdahale etmiş, örgüt sempatizanları Belçika polisinin müdahalesi ile kurtulmuştu.
Yaşananların ardından Belçika genelinde gerilim arttı.
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