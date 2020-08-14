İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sosyal medya mecralarını gerçek dışı ve provokasyon amaçlı kullanan şahıslarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Buna göre Ocak ayından bu yana 743 kişi tespit edilerek işlem yapıldı.

BU YIL 743 KİŞİ...

Yapılan açıklamada "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı." denildi.