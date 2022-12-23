Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerinin de bulunduğu 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince Diyarbakır merkezli 9 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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