Terör örgütü PKK'nın 13 masum vatandaşı şehit etmesine sert tepki

Terör örgütü PKK tarafından 13 masum vatandaşın şehit edilmesine tepkiler art arda geldi.

Fuat Oktay: Kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesajında kalleşçe şehit edilen sivillere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

"Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi.

Milletimizin başı sağolsun.

Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır.

Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir https://t.co/2aTuvPrYS4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021

Altun'un paylaşımı şu şekilde oldu:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir."

İbrahim Kalın: Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ancak dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

PKK executes 13 civilian captives in a cave in #Gara, Iraq. It attacks Turkish & Iraqi security forces & civilians. It continues its terrorist attacks in northern Syria.



The world is silent. This silence is a shameful act of complicity.



But we will not remain silent. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 14, 2021

Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı mesajda, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü vurguladı.

PKK'nın Türk ve Irak güvenlik güçlerine ve sivillere saldırdığına, Suriye'nin kuzeyinde de terör saldırılarına devam ettiğine dikkati çeken Kalın mesajında, "Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik: Alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli: Başımız sağolsun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Alçak terör örgütü PKK tarafından şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Hain terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Gül: Katliamlarının hesabını sormaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütü PKK ve destekçileriyle kararlı mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek, katliamlarının hesabını sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, "Alçak terör örgütü birlik ve beraberliğimizi bozamayacak." açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kahraman ordumuz Gara'da PKK terör örgütüne büyük darbe vurmuştur. Rabbim Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Eli kanlı teröristler ise masum vatandaşlarımızı katlederek alçak yüzünü yine göstermiştir. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Dualarımız, ülkemizin huzuru ve güvenliği için göğsünü siper eden tüm kahramanlarımız için." mesajını paylaştı.

Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehit olan Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediği mesajında, "Çirkin yüzünü bir kez daha gösteren bu hain terör örgütü hedefine asla ulaşamayacaktır. Kahrolsun PKK." ifadelerini kullandı.