Terör örgütü PKK'nın 13 masum vatandaşı şehit etmesine sert tepki

Terör örgütü PKK tarafından 13 masum vatandaşın şehit edilmesine tepkiler art arda geldi.

Fuat Oktay: Kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesajında kalleşçe şehit edilen sivillere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

"Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi.

Altun'un paylaşımı şu şekilde oldu:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir."

İbrahim Kalın: Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ancak dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

PKK executes 13 civilian captives in a cave in #Gara, Iraq. It attacks Turkish & Iraqi security forces & civilians. It continues its terrorist attacks in northern Syria.



The world is silent. This silence is a shameful act of complicity.



But we will not remain silent.