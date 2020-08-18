PKK elebaşından Türkiye itirafı:

Örgüt elebaşlarından Mustafa Karasu, Murat Karayılan'a yönelik operasyonda vurularak öldürülen sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko'nun Iraklı genrallerle sık sık toplantılar yaptığını söyledi. Karasu, "Nasıl oldu! Nasıl oldu da orada olduğunu bildiler... Türk devleti Hakim olmak istiyor, 'önümde kimse engel olamaz' diyor. Geçmişte operasyon yapar çıkardı. PKK'nın tasfiyesini hedeiyor" diye konuştu.

TSK'nın Kuzey Irak'taki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda birçoğu ödülle aranan teröristler öldürüldü.

TSK ve MİT dünyada ses getiren operasyonlardan birini daha yaptı. 11 Ağustos tarihinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen SİHA harekatıyla PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürüldü.

Kalko'nun örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu ve Iraklı generallerle sık sık toplantı yaptığı ortaya çıktı. Murat Kalko Pek çok silahlı saldırının ve cinayetin faili olarak kırmızı listede aranıyordu. Kolko'nun SİHA'lar tarafından vurulup yok edilmesi örgüt içinde tam anlamıyla bir korku ve endişe yarattı.

YILLARDIR KOL KOLALARMIŞ!

Bu gelişme üzerine PKK elebaşlarından Mustafa Karasu ekranların karşısına geçip

ibretlik itiraarda bulundu. Karasu, Murat Karayılan için düzenlenen SİHA

operasyonunda öldürülen Iraklı generallerle yıllardır işbirliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin operasyonun istihbaratını nasıl aldığını anlayamadığını söyledi. Bİr

anlamda Türk istihbaratını överek acizliklerini dile getirdi.

YILLARDIR TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞEN IRAK DESTEK İSTEDİ

Irak Dışişleri de, TSK'nın operasyonunda Kalko ile aynı araçta ölen Iraklı komutanlarla ilgili, Almanya, İngiltere ve Fransa hükümetlerine destek çağrısı yapmış, bu ülkelerin bakanlıkları saldırıyı 'kınadıklarını' söylemişti.

PKK ELEBAŞI: TÜRK DEVLETİ PKK'NIN TASFİYESİNİ HEDEFLİYOR

Söz konusu saldırıya ilişkin örgütün yayın organına açıklamalarda bulunan Karasu, Türkiye'nin PKK'nın tasfiyesini hedeerdiğini belirterek, ''Türk devleti saldırıyor, sınır birliği demiyor, vuruyor. Hakim olmak istiyor, 'önümde kimse engel olamaz' diyor yani. Geçmişte operasyon yapar çıkardı. Bu politika değişti.'' ifadelerini kullandı.

PKK İLE KDP BİRBİRİNE GİRDİ!

Karasu, ''Türk devleti bu kadar saldırıyı nasıl yaptı'' diyerek Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'ni hedef gösterdi.

PKK'lı terörist, ''Nasıl orada olduğunu bildiler. İlk görüşmelerde KDP ile birliktelerdi. Birinci gün birlikteler, ikinci gün birlikteler... Üçüncü gün nasıl oluyor da KDP olmadığı zaman vuruluyorlar? Nasıl oluyor.'' şeklinde konuştu.