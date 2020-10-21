Terlikli askerle basın toplantısı düzenlediler

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı operasyon başarılı bir şekilde sürerken kameralara yansıyan bir görüntü Ermenistan ordusunun disiplinden ne kadar uzak olduğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne serdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan'ın basın toplantısı düzenlediği sırada arkasında bulunan Harutyun Baghdasaryan isimli terlikli askerin umursamaz tavırları kameralara yansıdı.

Kardeş Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başarılı operasyonlar yürütüyor. Azerbaycan, Türkiye'den aldığı SİHA'larla adeta Ermeni askerlerine göz açtırmıyor. Cepheden kaçan Ermeni askerleri haberleri her gün ajanslara düşüyor. Hal böyleyken Ermenistan ordusunun verdiği bir görüntü içine düştükleri durumu çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

TERLİKLİ, CİDDİYETTEN UZAK ASKER

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, dün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi. Hovhannisyan, basın toplantısına bir Ermeni askerle birlikte katıldı. Ancak basın toplantısına terlikle çıkan Ermeni asker Harutyun Baghdasaryan'ın ciddiyetsiz ve rahat tavırları kameralara yansıdı.

CEPHEDE SON DURUM

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

ERMENİ ALAYLARINDA CİDDİ KAYIPLAR VAR

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.