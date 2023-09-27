Terkinler çetesi operasyonunun inanılmaz ayrıntıları!

Çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör, 5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.