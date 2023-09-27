Terkinler çetesi operasyonunun inanılmaz ayrıntıları!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı Bursa İnegöl’deki Terkinler Operasyonu'nun inanılmaz ayrıntıları ortaya çıktı. Koca ilçeyi resmen haraca bağlayan çetenin, 10’dan fazla fırına çöktüğü, hatta spor kulübüne de sponsor olduğu anlaşıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çökertildiğini duyurduğu Terkinler çetesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnegöl’de tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi için jandarma 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladı.
Nazi T.’nin lideri olduğu çetenin 10’dan fazla fırını ele geçirdiği, belediye ihalelerine girebilmek ve göz boyamak maksadıyla ilçedeki bir spor kulübüne sponsor olduğu belirlendi.
Jandarmanın 8 aydır yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 40’dan fazla şikayetçinin olduğu bu sayının artacağı bildirildi.
3-Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına Terkinler çetesi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertildi.
Çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör, 5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.