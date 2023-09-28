Terkinler Çetesi, hakim karşısında!
"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa merkezli 4 ilde bazı suçlara karışanlara yönelik düzenlenen "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı, adliyeye sevk edildi.
1 8
İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının takibi sonucu yakalanan suç şebekesinin elebaşı ve diğer zanlıların işlemleri tamamlandı.
2 8
Hastanelerde sağlık kontrolleri yapılan 35 şüpheliden bazıları İl Jandarma Komutanlığı'ndan, bazıları ise İnegöl Jandarma Komutanlığı'ndan araçlara bindirilerek İnegöl Adliyesi'ne getirildi.
3 8
Adliye önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren zanlılardan biri, gazetecilere doğru ayağındaki ayakkabıyı fırlattı.
4 8