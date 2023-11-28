Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı!

Denizbank'ta şube müdürüyken futbol camiasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Kamuoyunda "Fatih Terim fonu" olarak adlandırılan ve merkezinde Seçil Erzan'ın yer aldığı dolandırıcılık iddialarına adı karışan Fatih Terim'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre, geçen yaz Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki yazlığına misafirliğe giden Fatih Terim ve eşi Fulya Terim, buluşmanın ardından Seçil Erzan ve nişanlısı Candaş Gürol'a bir not bıraktı. Fulya Terim'in yazdığı iddia edilen notta şu ifadelere yer veriliyor.

"Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler Fulya – Fatih"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı ve Terim çiftine ait olduğu iddia edilen not, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.