TEPCO Fukushima'daki radyoaktif suyun tahliyesi için onay istiyor

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), 2011'de Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami sonrası zarar gören Fukushima nükleer santralinde depolarda tutulan rayoaktif suyun tahliyesi için resmi başvuru yaptı.

Enkaz halindeki Fukushima nükleer santralinin işletmecisi, büyük miktarlarda arıtılmış radyoaktif suyun denize bırakılması için gerekli olan bir denizaltı tüneli ve diğer tesislerin inşası için resmi makamlarından onay almak için başvuruda bulundu.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Haziran ayında tesislerin inşasına başlamak ve Nisan 2023'te suyu serbest bırakmaya başlamak için Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan onay almayı umduğunu söyledi.

Onay, denizaltı tünelinin temel planını ve tasarımını, suyu deniz suyuyla seyreltecek ekipmanı ve diğer gerekli malzemelerin teminini kapsayacak.

TEPCO, güvenliği sağlamak ve yerel balıkçılık ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek için tesisten yaklaşık bir kilometre uzakta okyanusa büyük miktarlarda arıtılmış ancak hala radyoaktivite içeren suyu salmayı planlıyor.

Kirlenmiş suyun içerdiği, radyoaktif maddelerin konsantrasyonunu izin verilen sınırların altına düşürmek için büyük miktarlarda deniz suyuyla seyreltilmesi gerekiyor.

TEPCO, tesisin devreden çıkarılması için gerekli tesislere yer açmak için şu anda tesiste radyoaktif suyla dolu yaklaşık 1.000 depolama tankının çıkarılması gerektiğini söylüyor.

Denizaltı tüneli inşa edilecek

Su tahliye projesinden sorumlu yetkili Junichi Matsumoto, TEPCO'nun deniz tabanındaki ana kayayı delerek denizaltı tünelini inşa edeceğini söyledi.

TEPCO'nun nükleer otoriteye sunduğu plana göre, su okyanus yüzeyinin yaklaşık 12 metre (40 fit) altına bırakılacak.

Fukushima Daiichi tesisinde, büyük bir deprem ve tsunaminin üç reaktöre zarar verdiği ve soğutma suyunun kirlenip sızmaya başladığı 2011 yılından bu yana artan miktarlarda radyoaktif su depolanıyor. Tesis, depolama tanklarının şu anda yaklaşık 1,29 milyon ton su tuttuğunu ve 2023'ün başlarında 1,37 milyon tonluk kapasiteye ulaşacağını söylüyor.

Çin ve Güney Kore tahliye planına karşı çıkıyor

Nisan ayında hükümet, düzenleyiciler tarafından belirlenen güvenlik standartları çerçevesinde suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başlama kararını onayladı ve bunu en gerçekçi seçenek olarak nitelendirdi.

Bu fikre balıkçılar, bölge sakinleri ve Çin ve Güney Kore de dahil olmak üzere komşu ülkeler tarafından şiddetle karşı çıkıldı.