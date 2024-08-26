Teoman'dan "Suriyeli sığınmacılar" çıkışı!

Şarkıcı Teoman, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajında "Suriyeli sığınmacılar" konusuna değindi.

Ünlü şarkıcı, bu konuda çarpıcı bir tespitte bulunarak, "Taksimde Norveçli sarışın çocuk görseler 'harika' diyecekler, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" dedi.

Suriyelileri istemeyip yurt dışına gitmeye çalışanlara da eleştiri getiren Teoman, "Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor.” şeklinde konuştu.