TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla yayınlanan "Az Önce Konuştum" programının bu haftaki konuğu, ünlü şarkıcı Teoman oldu.

Işık'ın sorularını yanıtlayan Teoman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler geldi.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ: KARİZMATİK BİR GÜCÜ VAR

Ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözler söylerken, Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmatik bir gücü olduğunu dile getiren Teoman, "Kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." ifadelerini kullandı.