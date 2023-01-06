Teoman: EYT bana da vurdu!
Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" ifadelerini kullanan Teoman, gazetecilerle sohbet etti. Teoman, ''Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, güldü.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galası gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında Teoman da vardı.
Projenin müziklerini yaptığını dile getiren Teoman (55), "Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini... Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım" dedi.
"Eskiden bunlar yattığım saatlerdi''
Magazin basınıyla çok sık sohbet etmediğini dile getiren gazetecilere gülerek yanıt veren Teoman, "Aksine bence çok denk geliyoruz ve konuşuyoruz ama eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Biraz duruldum diyebilirim. Sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerdi" şeklinde konuştu.
''EYT bana da vurdu''
Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" açıklamasında bulunan şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, kahkaha attı.