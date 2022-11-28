Tenor Alessandro Safina, başkenti büyüledi!
İtalyan tenor Alessandro Safina, Ankara'da konser verdi. Sezen Aksu'nun "Bile Bile" şarkısını İtalyanca ve Türkçe seslendiren Safina, büyük alkış aldı.
İtalyan tenor Alessandro Safina, Ankara'da konser verdi.
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ATO Congresium'daki konserde yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, sevilen eserleri başkentli hayranları için söyledi.
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Napoliten, opera ve pop şarkılarıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Safina, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait "Bile Bile" şarkısını da İtalyanca ve Türkçe seslendirdi.
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Safina, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
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