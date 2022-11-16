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Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Norveçli Casper Ruud, ABD'li Taylor Fritz'i 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 3. gününde Yeşil Grup karşılaşmaları oynandı.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Ruud, 2 saat 11 dakika süren maçta 8 numaralı seribaşı Fritz'i 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

Grupta ikide iki yapan Ruud, son maçlar öncesi yarı finale çıkmayı garantiledi.

Turnuvada bugün Kırmızı Grup'ta Andrey Rublev-Novak Djokovic ve Stefanos Tsitsipas-Daniil Medvedev maçları oynanacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.

 

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